Dr. Klein
Folge 5: Schein und Sein
44 Min.Folge vom 29.10.2015Ab 12
Pam Klein ist verliebt - zum ersten Mal und richtig. Zeit, ihren Freund Kaan ihren Eltern vorzustellen. Deren Freude hält sich allerdings in Grenzen: Kaan ist zehn Jahre älter als ihre Tochter. Gleichzeitig muss sich die Familie Klein wegen Valeries Suspendierung neu ordnen, denn es ist mehr als ungewohnt, dass sie jetzt den ganzen Tag zu Hause ist. Außerdem stellt sich die dringende Frage, wer ab sofort finanziell für die Familie sorgen wird. Lunas Bruder Till taucht nach seinem Drogenentzug in der Rosenstein-Klinik auf und eröffnet ihr, dass er einen Job in Frankfurt bekommen hat und sich wünscht, dass Luna ihn begleiten möge.
Dr. Klein
Genre:Tragikomödie, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises