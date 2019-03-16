Dr. Klein
Folge 10: Schlechtes Gewissen
Valerie plagt ihr schlechtes Gewissen, dass sie es zu dem Seitensprung mit Benno Haas hat kommen lassen. Soll sie Volker die Wahrheit sagen? Carolin und Patrick raten ihr, es zu verschweigen. Warum sollte sie Volker verletzen, wenn es mit Benno eine einmalige Sache war? Doch dann mehren sich bei Valerie Symptome, die dafür sprechen, dass die "einmalige Sache" nicht ohne Folgen geblieben ist. Der 17-jährige Manuel Papst wird mit Unterleibsschmerzen von seiner besten Freundin Daniela in die Klinik gebracht. Den überraschten Ärzten erklärt Daniela den Hintergrund. Manuels Mutter Anne, selbst Ärztin, führt die Schmerzen auf seine "psychische Störung" zurück - Manuel ist schwul, und seine Mutter führt seit drei Jahren eine Reparativtherapie an Manuel durch, um ihn davon zu heilen. Valerie weiß nicht, worüber sie mehr entsetzt ist: über die mittelalterlichen Ansichten einer Kollegin oder die Tatsache, dass sie den Jungen ohne das Einverständnis von Frau Papst nicht behandeln darf.
