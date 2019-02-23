In der Zwickmühle - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Dr. Klein
Folge 7: In der Zwickmühle - Teil 2
Martha Obongo steht vor einer schweren Entscheidung: Da die Chemotherapie bei Sven Pauly nicht anschlägt, ist er tatsächlich auf ihre Stammzellenspende angewiesen. Nach einem langen Gespräch mit Dr. Lang, bei dem sich die beiden auch privat näher gekommen sind, entscheidet sich Schwester Martha, trotz Svens rechter Gesinnung als Spenderin zur Verfügung zu stehen - doch Sven verweigert die Spende einer Dunkelhäutigen. Mühsam versucht Dr. Valerie Klein Sven klarzumachen, dass er wegen seiner politischen Gesinnung sein Leben aufs Spiel setzt. Patrick steckt in der Klemme: Er weiß, dass Chris die Klinik prüft, und ahnt, dass ihm das Probleme mit Valerie verschafft - wie soll er sich verhalten? Dr. Lang wittert Morgenluft, da er ahnt, dass er bei einer Privatisierung der Klinik gute Aussichten auf den Chefarztposten hat. Er versucht, sich bei Chris Brandt ins rechte Licht zu rücken - mit ungeahnten Konsequenzen.
