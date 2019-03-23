Dr. Klein
Folge 11: Totalschaden
Valerie ist entsetzt: Der Schwangerschaftstest ist positiv! Unabhängig von der Frage, ob sie noch einmal Mutter werden möchte, weiß sie nicht, wer der Vater ist - Volker oder Benno? Im Hause Klein passiert unterdessen ein Unfall: Max hat einen Stromschlag bekommen und ist schwer gestürzt, muss von Peter reanimiert werden und kommt in die Klink. Prof. Gül verbietet Valerie, ihren Sohn selbst zu operieren, und übernimmt. Valerie ist erschüttert - ist das die Strafe für ihren Seitensprung? Grit Lang kocht vor Wut: Ihr Sohn Bernd ist tatsächlich mit Martha Obongo zusammen, und das trotz Grits Bemühungen, es zu verhindern. Als ausgerechnet zu Bernds Geburtstag Emily Westphal, eine frühere Geliebte von Bernd, auftaucht, entwickelt sie einen raffinierten Plan. Für Carolin Wagner läuft es nicht günstig: Erst sagt Patrick ihr, dass er zu Chris ziehen wird, und dann verliert sie auch noch ihren Job in der Galerie Lang. Sie weiß sich nicht anders zu helfen, als bei einem Sorgentelefon anzurufen und sich ihren Kummer von der Seele zu reden - auch den über Valeries Dilemma und die ungeklärte Vaterschaftsfrage. Sie ahnt nicht, dass am anderen Ende der Leitung Sybille Vetter sitzt - Volkers missgünstige Ex-Frau.
