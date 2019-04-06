Dr. Klein
Folge 13: Phantomschmerzen
Valerie hat nach wie vor Probleme mit ihrer Schwangerschaft. Die Möglichkeit, dass sowohl Volker als auch Benno als Vater infrage kommen, verunsichert sie zutiefst. Während sie versucht, ihre Beziehung mit Volker zu retten, meldet Benno Vaterrechte an, falls er der Erzeuger sein sollte. Aber wie soll eine Zukunft aussehen, wenn dem so sein sollte? Valerie fällt eine folgenschwere Entscheidung. Der siebenjährige Julian Kerner wird nach einem Skateboard-Unfall in die Rosensteinklinik eingeliefert. Er hat einen Leberschaden, der in einer Operation vorläufig behoben werden kann. Um eine Transplantation wird Julian dennoch nicht herumkommen. Vera, Julias Mutter, lässt sich sofort testen, genau wie Andreas, der von Vera getrennt lebende Vater. Die Testergebnisse fördern allerdings Unglaubliches zutage.
