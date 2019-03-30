Dr. Klein
Folge 12: Strafe
Valerie ist besorgt: Carolin hat von ihrem Job beim Sorgentelefon berichtet und in dem Zusammenhang gebeichtet, dass sie sich bei Volkers Ex-Frau verplappert hat. Ausgerechnet Sibylle hat sie von Valeries Schwangerschaft mit ungeklärter Vaterschaftsfrage erzählt. Jetzt ist nicht nur massiver Krach zwischen den Schwestern, sondern Valerie muss dringend mit Volker sprechen, bevor Sibylle diesen Trumpf ausspielen wird. In der Klinik wird die 16-jährige Tatjana Rudolph mit Blinddarmschmerzen eingeliefert. Sie will keine Operation, denn sie ist in der elften Schwangerschaftswoche und möchte das Kind behalten. Ihr Vater Dirk ist außer sich über die Neuigkeit, während ihre Schwester Nicole bereits davon wusste. Tatjana fühlt sich, ähnlich wie Carolin, als die ungeliebte Schwester. Als sie überraschend eine Fehlgeburt hat, verliert Tatjana jeglichen Lebensmut und sieht nur noch einen Ausweg. Grit hat genug und sucht nach einer Möglichkeit, Martha aus ihrem - und vor allem Bernds - Leben zu entfernen. Als ihr ein Buch über Voodoo in die Hände fällt, fasst sie einen gewagten Plan.
