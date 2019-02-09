Dr. Klein
Folge 5: Kopfkino
Valerie ist doch glücklich mit Volker - wieso träumt sie dann von Benno, ihrem früheren Partner und neuen Kollegen? Und wieso müssen sich ausgerechnet Volker und Benno auch noch anfreunden? Lang wird zu einer Notoperation hinzugerufen. Eine offene Fraktur, bei der Valerie und er feststellen, dass der Arm des kleinen Patienten schon einmal gebrochen und falsch zusammengewachsen war. Sie korrigieren die Fehlstellung und machen damit einen fatalen Fehler. Martha merkt, dass ihre Gefühle für Lang immer größer werden, und versucht, von ihrem Deal mit Grit zurückzutreten. Erst dadurch wird ihr klar, dass Langs Mutter eine nicht zu unterschätzende Gegnerin darstellt. Patrick hatte mit Chris eine schöne Zeit in London und will schwer verliebt die Beziehung offiziell machen, indem er Chris im Rahmen eines Dinners seinen besten Freunden vorstellt. Der Abend endet in einem Fiasko.
