Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 16vom 24.11.2025
Der Traum vom großen Geld

Der Traum vom großen GeldJetzt kostenlos streamen

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 16: Der Traum vom großen Geld

45 Min.Folge vom 24.11.2025

Das Angebot ist verlockend: Randolph, ein alter Freund von Preston, kommt nach Colorado Springs und verspricht das große Geld. Er verkauft Anteilsscheine an eine Firma, die den ersten Kühlschrank produzieren will. Nach anfänglicher Skepsis kaufen alle Bewohner Aktien bei Randolph. Doch schon bald müssen sie feststellen, dass der inzwischen spurlos verschwundene Geschäftsmann sie übers Ohr gehauen hat. Kann Dr. Quinn ihre Mitbürger vor dem Ruin bewahren?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
SAT.1 GOLD

Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Alle 2 Staffeln und Folgen