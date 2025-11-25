Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17vom 25.11.2025
Im Namen der Freiheit (1)

Folge 17: Im Namen der Freiheit (1)

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6

Um den Politiker Ezra Leonard zu erpressen, hat der Einsiedler Noah McBride dessen Sohn entführt: Er verlangt, dass Leonard seine Modernisierungspläne auf Eis legt. Sully bricht mit einem Suchtrupp in die Berge auf. Als sie Noah stellen, geht die Geiselübergabe schief und es kommt zu einer schlimmen Schießerei. Von alldem bekommt Dr. Quinn nichts mit: Sie ist so sehr mit ihren Patienten beschäftigt, dass sie aus Überanstrengung ihr Baby verlieren könnte ...

