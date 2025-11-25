Staffel 4Folge 17vom 25.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 17: Im Namen der Freiheit (1)
45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 6
Um den Politiker Ezra Leonard zu erpressen, hat der Einsiedler Noah McBride dessen Sohn entführt: Er verlangt, dass Leonard seine Modernisierungspläne auf Eis legt. Sully bricht mit einem Suchtrupp in die Berge auf. Als sie Noah stellen, geht die Geiselübergabe schief und es kommt zu einer schlimmen Schießerei. Von alldem bekommt Dr. Quinn nichts mit: Sie ist so sehr mit ihren Patienten beschäftigt, dass sie aus Überanstrengung ihr Baby verlieren könnte ...
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television