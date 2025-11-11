Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 7vom 11.11.2025
Das Versprechen

Folge 7: Das Versprechen

46 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Gerade als Dorothy Loren auf seinen Heiratsantrag antworten will, erleidet er einen Schlaganfall. Auch die Beziehung von Dr. Quinn und Sully wird auf die Probe gestellt: Sullys alter Freund Daniel möchte, dass der Trapper ihn zum Goldschürfen nach Nevada begleitet. Mike findet die Idee überhaupt nicht gut, und Sully ist hin- und hergerissen: Er glaubt, in Daniels Schuld zu stehen.

