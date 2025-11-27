Staffel 4Folge 19vom 27.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 19: Geschäfte mit dem Teufel
46 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6
Reverend Johnson ist aufgeregt: Sein Mentor Reverend Thomas hat sich angekündigt, daher möchte er die marode Kirche renovieren. Da das Geld knapp ist, rät Sully ihm, einen Kredit aufzunehmen. Um ihn zu begleichen, soll Johnson die Bürger bitten, ihm das Geld zurückzuzahlen, das er ihnen geliehen hat. Als er deswegen auf die Menschen zugeht, hat plötzlich jeder eine andere Ausrede, weshalb er seine Schulden nicht begleichen kann. Der Reverend ist bitter enttäuscht.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television