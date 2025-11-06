Staffel 4Folge 4vom 06.11.2025
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 4: Starke Bande
46 Min.Ab 6
Matthew und Ingrid stehen kurz vor ihrer Hochzeit, als ein schlimmes Unglück geschieht: Brians Hund Pup beißt die zukünftige Braut und infiziert sie mit Tollwut! Verzweifelt kämpft Ingrids Familie um ihr Leben, und noch auf dem Sterbebett gibt die junge Frau Matthew das Jawort. Doch die Krankheit siegt. Brian ist am Boden zerstört und macht sich mit einem Gewehr auf die Suche nach Pup.
