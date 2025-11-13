Staffel 4Folge 9vom 13.11.2025
Auf gefährlicher Expedition (2)Jetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 9: Auf gefährlicher Expedition (2)
46 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 6
Myra, Dorothy und Grace besinnen sich und setzen den Aufstieg auf den Pike's Peak doch fort - sie haben das Gefühl, zu schnell kapituliert zu haben. Dr. Quinn ist mehr als erleichtert, als ihre Freundinnen ihr zu Hilfe kommen. Unterdessen versucht Preston Dr. Quinns Abwesenheit im Stadtrat zu nutzen, um den Bau eines Hotels mit Spielcasino durchzusetzen. Um das zu verhindern, übernimmt Sully kurzerhand die Position seiner Frau.
Genre:Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television