Dr. Stone
Folge 1: Stone World
24 Min.Ab 12
Taiju wacht in einer Welt voller Statuen auf: Vor über 3.000 Jahren wurde die Menschheit versteinert - ausgerechnet als er seiner heimlichen Liebe Yuzuriha seine Gefühle gestehen wollte. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Wissenschaftler Senku, will er auch die restliche Menschheit aufwecken, allen voran Yuzuriha.
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll