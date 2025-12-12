Dr. Stone
Folge 11: Clear World
24 Min.Ab 6
Um die Sehkraft zweier Dorfbewohner zu stärken, versucht Senku Glas herzustellen. Doch das Unterfangen gestaltet sich als äußerst schwierig. Kann der Handwerker des Dorfes dem Wissenschaftler helfen? Währenddessen ist Gen zu Tsukasa zurückgekehrt und erstattet diesem über Senku Bericht.
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Crunchyroll