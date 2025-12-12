Dr. Stone
Folge 4: Rauchzeichen
23 Min.Ab 12
Senku will Waffen herstellen, um damit Tsukasa zu besiegen. Doch das Experiment scheitert und die Explosion durch Schießpulver droht, Senkus Standort preiszugeben. Und er ist nicht der Einzige, der Rauchzeichen in die Luft befördert ...
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll