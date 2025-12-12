Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Stone

Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend

Crunchy RollStaffel 1Folge 9
Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend

Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltendJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 9: Das Licht der Wissenschaft in den Händen haltend

24 Min.Ab 6

Senku kann die Dorfbewohner überzeugen, ihm bei der Eisenherstellung zu helfen, als plötzlich ein Mann namens Gen Asagiri im Dorf auftaucht. Da dieser für Tsukasa arbeitet, versucht Senku sofort, den Unbekannten auf seine Seite zu ziehen. Dafür greift er zu drastischen Maßnahmen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Stone
Crunchy Roll
Dr. Stone

Dr. Stone

Alle 2 Staffeln und Folgen