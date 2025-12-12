Dr. Stone
Folge 18: Stone Wars
24 Min.Ab 12
Ishigami wird von Tsukasas Armee heimgesucht und ihr Anführer ist kein Geringerer als der mächtige Hyoga. Senku muss schnell handeln, wenn er sich und die Dorfbewohner vor dem Feind retten will - und hat auch schon eine wahrhaft zündende Idee.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll