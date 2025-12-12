Dr. Stone
Folge 8: Stone Road
24 Min.Ab 12
Die im Dorf sehr angesehene Ruri ist schwer krank. Senku soll sie retten und beginnt sogleich mit der Herstellung des Medikaments. Der Junge merkt jedoch bald, dass ihm dies allein nicht gelingen kann. Um die Unterstützung der Dorfbewohner zu gewinnen, hat Senku eine ausgeklügelte Idee ...
Dr. Stone
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll