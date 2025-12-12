Dr. Stone
Folge 23: Die Welle der Wissenschaft
24 Min.Ab 6
Mit vereinten Kräften arbeiten Wissenschaftler und Dorfbewohner an der Fertigstellung des Handys und damit der stärksten Waffe in der Geschichte. Viele Handgriffe sind nötig, doch die Gemeinschaft zeigt sich motiviert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Crunchyroll