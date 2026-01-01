Dr. Stone
Folge 1: Stone Wars Beginning
24 Min.Ab 12
Senku arbeitet an der nächsten wissenschaftlichen Errungenschaft, um das Tsukasa-Imperium schlagen zu können. Er will eine Art Astronautennahrung entwickeln, die die Mitglieder des Wissenschafts-Königreichs auch im tiefsten Winter stärken soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll