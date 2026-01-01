Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dr. Stone

Stone Wars Beginning

CrunchyrollStaffel 2Folge 1
Stone Wars Beginning

Stone Wars BeginningJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 1: Stone Wars Beginning

24 Min.Ab 12

Senku arbeitet an der nächsten wissenschaftlichen Errungenschaft, um das Tsukasa-Imperium schlagen zu können. Er will eine Art Astronautennahrung entwickeln, die die Mitglieder des Wissenschafts-Königreichs auch im tiefsten Winter stärken soll.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dr. Stone
Crunchyroll
Dr. Stone

Dr. Stone

Alle 2 Staffeln und Folgen