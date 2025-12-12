Dr. Stone
Folge 6: Prison Break
24 Min.Ab 12
Mithilfe des Steam Gorilla plant Senku, Chrome aus dem Gefängnis zu befreien. Tsukasa wartet jedoch bereits auf eine Befreiungsaktion und bereitet eine Falle für die Gegner vor. Chrome versucht nun, selbst zu entkommen, um seine Freunde zu schützen.
