Dr. Stone

Crunchy RollStaffel 2Folge 5
Folge 5: Steam Gorilla

24 Min.Ab 12

Senku hat es geschafft, eine Dampfmaschine zu bauen. Mit dem Gefährt wollen er und seine Freunde nun Richtung Tsukasa-Imperium aufbrechen, um Chrome aus den Fängen des Feindes zu befreien. Durch einige clevere Anpassungen gelingt es Senku, das Fahrzeug zu einem Panzer umzufunktionieren ...

