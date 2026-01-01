Dr. Stone
Folge 2: Hotline
24 Min.Ab 12
Chrome, Gen und Magma sind auf dem Weg zu Taiju und Yuzuriha, um ihnen die streng geheimen Pläne über die Handy-Technologie zu überbringen. Homura, die Späherin des Tsukasa-Imperiums, ist den dreien auf den Fersen, doch Senku hat bereits eine Idee, wie er sie ablenken kann ...
