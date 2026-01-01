Dr. Stone
Folge 11: Prologue of Dr. Stone
24 Min.Ab 12
Senku und die anderen überwältigen Hyoga und nehmen ihn gefangen. Somit hat das Wissenschafts-Königreich vorerst gewonnen und fängt an, eine neue Zivilisation aufzubauen. Tsukasa ist schwer verletzt und Senku versucht sein Bestes, ihn zu heilen. Die einzige Lösung scheint jedoch eine erneute Versteinerung zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dr. Stone
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Fantasie
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll