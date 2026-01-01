Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Stone

Die Großoffensive

Staffel 2Folge 4
Die Großoffensive

Die GroßoffensiveJetzt kostenlos streamen

Dr. Stone

Folge 4: Die Großoffensive

24 Min.Ab 12

Nikki beschließt, sich Senku und seinen Leuten anzuschließen und liefert im Gegenzug Informationen über Tsukasa und seine wichtigsten Gefolgsleute. Zu diesen gehört auch Ukyo, der es auf Chrome und Magma abgesehen hat. Chrome sieht nur einen Ausweg aus seiner misslichen Lage und ergibt sich dem Feind.

Dr. Stone
Dr. Stone

Dr. Stone

