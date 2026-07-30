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Dragon Ball Super

Stellt das Team des 7. Universums zusammen! Wer sind die zehn stärksten Kämpfer?

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 83vom 30.07.2026
Stellt das Team des 7. Universums zusammen! Wer sind die zehn stärksten Kämpfer?

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Dragon Ball Super

Folge 83: Stellt das Team des 7. Universums zusammen! Wer sind die zehn stärksten Kämpfer?

23 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Für Zen-Ohs Kampfsportturnier sucht Son Goku die zehn stärksten Kämpfer seines Universums, um sie für sein Team zu gewinnen. Der Saiyajin muss sich beeilen, denn ihm bleiben nur noch 39 Stunden, bis die Wettkämpfe beginnen. Vegeta, der bald ein weiteres Mal Vater wird, ist nur schwer für den Wettkampf zu begeistern. Whis lässt sich daraufhin etwas einfallen ...

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