Zum ersten Mal kreuzen sie die Fäuste! Goku gegen den Cyborg C17Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 86: Zum ersten Mal kreuzen sie die Fäuste! Goku gegen den Cyborg C17
23 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Von dem einst bösen Cyborg ist nichts mehr übriggeblieben: C17 ist zu einer gutmütigen Person geworden, die sich schützend vor andere stellt. Wie kann Son Goku ihn nun von einem Kräfteturnier überzeugen, bei dem die Verlierer ausgelöscht werden?
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG