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Dragon Ball Super

Piccolo und Gohan - Lehrer und Schüler beim ultimativen Training!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 88vom 06.08.2026
Piccolo und Gohan - Lehrer und Schüler beim ultimativen Training!

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Dragon Ball Super

Folge 88: Piccolo und Gohan - Lehrer und Schüler beim ultimativen Training!

23 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Son Gohan ist für das große Turnier des Königs Zen-Oh nicht in Topform. Darum bittet er seinen alten Lehrmeister Piccolo, ihn nochmals zu trainieren. Der hat längst erkannt, dass die wahre Schwachstelle des Saiyajins nichts mit bloßer Kraft zu tun hat.

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