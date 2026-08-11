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Dragon Ball Super

Welches Universum wird siegen? Die stärksten Krieger versammeln sich!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 91vom 11.08.2026
Welches Universum wird siegen? Die stärksten Krieger versammeln sich!

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Dragon Ball Super

Folge 91: Welches Universum wird siegen? Die stärksten Krieger versammeln sich!

23 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Während das Team der Erde endlich feststeht, sind die anderen Universen noch damit beschäftigt, Kämpfer zu rekrutieren. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr, denn das Turnier beginnt in vier Stunden. Doch dann erreicht Son Goku eine katastrophale Nachricht: Einer seiner Kämpfer kann doch nicht teilnehmen ...

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