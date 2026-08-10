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Dragon Ball Super

Überschreite alle Grenzen! Goku gegen Gohan!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 90vom 10.08.2026
Überschreite alle Grenzen! Goku gegen Gohan!

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Dragon Ball Super

Folge 90: Überschreite alle Grenzen! Goku gegen Gohan!

23 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Durch Piccolos Training strotzt Son Gohan geradezu vor Selbstvertrauen. Siegessicher fordert er seinen Vater zum Kampf heraus. Der Ausgang entscheidet darüber, wer Anführer der zehn Kämpfer des siebten Universums sein wird.

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