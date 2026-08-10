Überschreite alle Grenzen! Goku gegen Gohan!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 90: Überschreite alle Grenzen! Goku gegen Gohan!
23 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Durch Piccolos Training strotzt Son Gohan geradezu vor Selbstvertrauen. Siegessicher fordert er seinen Vater zum Kampf heraus. Der Ausgang entscheidet darüber, wer Anführer der zehn Kämpfer des siebten Universums sein wird.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG