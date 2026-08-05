Jagt die Wilderer! Goku und C17 kämpfen gemeinsam!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 87: Jagt die Wilderer! Goku und C17 kämpfen gemeinsam!
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Die Insel, welche C17 als Wildhüter pflegt, wird von Wilderern überfallen. Als sich diese mit seltenen Tieren aus dem Staub machen, nehmen der Cyborg und Son Goku die Verfolgung auf. Die Entführer transportieren jedoch nicht nur Diebesgut, sondern auch eine Menge Sprengstoff ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG