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Dragonball

Ein Königreich fällt

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 12vom 20.03.2026
Ein Königreich fällt

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Dragonball

Folge 12: Ein Königreich fällt

21 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Piccolos Marsch zur Macht lässt sich nicht aufhalten. Mühelos eilt er von Sieg zu Sieg. Unterdessen ist Yajirobi mit Goku am Quittenturm angekommen ...

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