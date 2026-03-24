Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragonball

Getrennte Wege - Gemeinsame Ziele

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 16vom 24.03.2026
Getrennte Wege - Gemeinsame Ziele

Getrennte Wege - Gemeinsame ZieleJetzt kostenlos streamen

Dragonball

Folge 16: Getrennte Wege - Gemeinsame Ziele

21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Nachdem er das göttliche Wasser getrunken und dessen giftige Wirkungen überstanden hat, fühlt sich Goku stärker denn je. Auch Tenshinhan meistert endlich den Energiestrahl des Mafuba. Beide machen sich auf den Weg nach King Castle, wo Oberteufel Piccolo regiert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Dragonball
ProSieben MAXX
Dragonball

Dragonball

Alle 2 Staffeln und Folgen