Getrennte Wege - Gemeinsame ZieleJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 16: Getrennte Wege - Gemeinsame Ziele
21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Nachdem er das göttliche Wasser getrunken und dessen giftige Wirkungen überstanden hat, fühlt sich Goku stärker denn je. Auch Tenshinhan meistert endlich den Energiestrahl des Mafuba. Beide machen sich auf den Weg nach King Castle, wo Oberteufel Piccolo regiert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation