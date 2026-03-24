Dragonball
Folge 17: Angst um Bezirk 28
21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Oberteufel Piccolo startet eine besonders üble Lotterie: Jährlich bekommt jeder der 43 Bezirke ein Los. Der Bezirk, dessen Los gezogen wird, soll umgehend zerstört werden. Den Auftakt macht Bezirk 29 - dort leben Bulmas Eltern ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation