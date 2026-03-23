Der Hüter des EislabyrinthsJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 15: Der Hüter des Eislabyrinths
21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Auf dem Weg zum göttlichen Wasser muss sich Goku mit allerhand Merkwürdigem auseinandersetzen - doch schließlich findet er es. Oberteufel Piccolo will unterdessen eine Welt des Bösen aufbauen ...
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Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation