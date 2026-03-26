Dragonball
Folge 21: Alles oder Nichts
21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Oberteufel Piccolo hat im Kampf gegen Goku die besseren Karten und stellt seinem Gegner eine Falle: Goku muss sich entscheiden, ob er sich selbst retten will - oder seinen Freund ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation