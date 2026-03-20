Dragonball
Folge 13: Hoffnungsschimmer
21 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Auch der König der Welt hat keine Chance gegen Oberteufel Piccolo. Wenigstens kann Meister Quitte den schwer verletzten Goku mit Hilfe einer magischen Bohne retten. Doch dann ereilt Goku eine traurige Nachricht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation