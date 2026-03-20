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Dragonball

Hoffnungsschimmer

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 13vom 20.03.2026
Hoffnungsschimmer

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Dragonball

Folge 13: Hoffnungsschimmer

21 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Auch der König der Welt hat keine Chance gegen Oberteufel Piccolo. Wenigstens kann Meister Quitte den schwer verletzten Goku mit Hilfe einer magischen Bohne retten. Doch dann ereilt Goku eine traurige Nachricht ...

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