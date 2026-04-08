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Dragonball

Der ignorante Meister

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 14vom 08.04.2026
Der ignorante Meister

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Dragonball

Folge 14: Der ignorante Meister

21 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Was ist nur mit diesem Tao Bai Bai los? Obwohl er gegen Tenshinhan deutlich unterlegen ist und wegen irregulären Waffeneinsatzes disqualifiziert wurde, will er seine Niederlage einfach nicht anerkennen! Woher kommt der große Hass, der ihn antreibt? Anschließend muss sich Goku gegen das unbekannte Mädchen durchsetzen, das niemand zu kennen scheint ...

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