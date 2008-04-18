Eine fatale EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 1: Eine fatale Entscheidung
Eigentlich wollte Matula ja nur seine Wohnung streichen lassen. Aber ausgerechnet an dem Tag, an dem Malermeister Bernt Zimmermann loslegen will, wird dieser verhaftet. Er soll seine geschiedene Frau, Regina, ermordet haben. Matula bittet Lessing, den Fall zu übernehmen, nicht nur, weil Bernt Zimmermann seine Unschuld beteuert. Matula macht sich außerdem Sorgen wegen David, dem jungen Sohn der Zimmermanns, der im Krankenhaus liegt und operiert werden soll. Wer wird sich denn jetzt um den Kleinen kümmern? Bernt Zimmermann jedenfalls nicht. Er muss in U-Haft bleiben, nachdem bekannt wird, unter welchen Umständen die Tat geschah: Nachdem sich Davids Mutter völlig überraschend und wider den Rat der Ärzte gegen die OP ihres Sohnes entschieden hat, wird sie nur wenige Stunden später tot aufgefunden. Hat Bernt Zimmermann seine Ex-Frau getötet, um das Leben seines Sohnes zu retten? Matulas Ermittlungen führen geradewegs ins Behandlungszimmer des New-Age-Mediziners Dr. Vogler, der Regina Zimmermann zu ihrer fatalen Entscheidung geraten hat. Sie war nicht nur seine Patientin, sondern auch seine Geliebte, weshalb Dr. Voglers Frau Juliane in Verdacht gerät. Hat sie ihre Nebenbuhlerin aus Eifersucht getötet? Oder hat der Mord doch etwas mit der abgesagten OP zu tun? Matula begibt sich in die Klinik - auf der Suche nach dem Mörder. Aber auch aus Sorge um den Jungen: Schließlich muss sich ja jemand um den kleinen David kümmern.
