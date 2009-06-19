Ein Fall für Zwei
Folge 12: Kalte Wut
Beim jährlichen Apfelweinfest im Traditionslokal "Grüne Eiche" ist auch Rechtsanwalt Dr. Lessing zu Gast. Er wird Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Gastgeber Georg Massner und dessen Sohn Alex. Diese endet damit, dass Massners Fitnesstrainer Peter Henning den Sohn des Unternehmers vor die Tür setzen muss. Am nächsten Tag erhält Lessing einen Anruf von Julia Massner. Ihr Mann wurde noch in der gleichen Nacht vor dem Lokal erschlagen, ihr Sohn Alex wegen Mordes festgenommen. Zunächst spricht tatsächlich alles gegen Alex Massner, der mit gefälschten Urkunden seinen Vater um viel Geld betrogen hat. Doch Matulas Nachforschungen führen schnell zu neuen Verdächtigen: Ein starkes Motiv für die Tat hätte Sportunternehmer Rolf Greiner, der Georg Massner seit Jahren für den Tod seiner minderjährigen Tochter verantwortlich macht. Die 17-Jährige, die vor einiger Zeit im Lokal "Grüne Eiche" als Schülerin gejobbt hatte, wurde damals vor der Wirtschaft von einer Straßenbahn überfahren. Georg Massner habe das Mädchen in den Tod getrieben, behauptet ihr Vater. Doch für die Nacht, in der Georg Massner erschlagen wurde, hat Greiner ein scheinbar wasserdichtes Alibi. Bleibt noch Gastwirt Heinz Rohleder als Tatverdächtiger, denn dessen Frau Sandra hatte eine heimliche Beziehung mit dem Ermordeten. Beim Haftprüfungstermin gibt es eine böse Überraschung: Neue Beweise der Kripo belegen, dass Alex den toten Vater noch am Tatort bestohlen hat.
