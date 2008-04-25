Ein Fall für Zwei
Folge 2: Ehrensache
Rechtsanwalt Lessing ist zufällig Zeuge, als die türkische Schülerin Nuraj von ihrem älteren Bruder Mehmet und ihrem Cousin Hakan massiv bedroht wird. Am nächsten Tag wird die 17-Jährige tot am Ufer des Mains gefunden - ermordet. Die Polizei verhaftet Mehmet. Lessing wird durch Vermittlung einer türkischen Gerichts-Dolmetscherin zum Verteidiger des jungen Mannes. Eine undurchsichtige Rolle spielt von Anfang an der Cousin des Opfers. Der rücksichtslose Hakan scheint großen Einfluss auf Mehmet auszuüben. Offensichtlich hat er ihn in betrügerische Geschäfte mit hineingezogen. Hatte er auch Nuraj bedrängt? Was wollte er von ihr, und was versucht Mehmet vor Lessing zu verheimlichen? Matula findet unter Nurajs Sachen ein Foto, das die Schülerin halb nackt zeigt. Lessing zieht daraus den Schluss, dass die 17-Jährige einen heimlichen Geliebten hatte. Der Verdacht fällt auf ihren schweigsamen Mitschüler Tim Engel. Da sich auch noch herausstellt, dass Nuraj schwanger war und Nurajs Familie sich dazu nicht äußert, wendet sich Matula an Dr. Bäumler, Nurajs Vertrauenslehrer. Als der kurz darauf versucht, sich das Leben zu nehmen, sieht das zunächst für alle wie ein verzweifeltes Schuldeingeständnis aus. Doch dann macht Matula eine Entdeckung, die dem Fall eine ganz neue Wendung gibt.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick