Skorpion im dritten HausJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 13: Skorpion im dritten Haus
Die junge Künstlerin Sabine Held wird verdächtigt, den Star-Astrologen Philip Ross, für den sie Deckenfresken angefertigt hat, erschlagen zu haben. Angeblich weigerte sich Ross die junge Frau zu bezahlen. Kommissar Allberg findet bei Sabine Held eine Visitenkarte von Dr. Lessing. Dieser wird daraufhin gerufen. In der Tat wollte sich Sabine Held von Dr. Lessing in dem Freskostreit beraten lassen. Dr. Lessing übernimmt kurzerhand die Verteidigung, und erfährt, dass Sabine bewusstlos neben dem toten Astrologen gefunden wurde. Von der Tatwaffe fehlt bisher jede Spur. Erstaunlich ist dabei auch, dass fast zeitgleich zur Tat ein Feuer in der Villa des Astrologen ausbrach. Hat die junge Frau wirklich Ross erschlagen und dann ein Feuer gelegt, dem sie selbst nicht entkommen konnte? Dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann, wird schnell klar. Auch leidet die Mandantin an einem posttraumatischen Belastungssyndrom, weshalb Dr. Lessing den Psychologen Dr. Fichte zu Rate zieht. Und Privatdetektiv Matula findet schließlich heraus, dass der Immobilienmakler Kreutz und der Trockenbauer Deinert ebenfalls ein Motiv hatten, Ross zu beseitigen: Vor Kurzem hatten die beiden dem Astrologen eine durch Hausschwamm wertlose Villa für einen Millionenbetrag angedreht.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick