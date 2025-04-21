Ein Fall für Zwei
Folge 11: Blutsbande
Bernd sitzt in Untersuchungshaft und sieht mit seinen 19 Jahren einem Prozess entgegen, in dem ihm die Anklage vorwirft, seine frühere Freundin Elvira getötet zu haben. Am Abend seines Geburtstags habe er Elvira einen ultimativen Termin zur Rückkehr von ihrem neuen Freund Alf gesetzt. Wie mehrfach in seiner Kneipe angedroht, habe er sie mit dem Messer erstochen und ihr die Haare abgeschnitten. Bernds Bruder Pit und sein bester Freund Rolf Wirth kämpfen um einen Freispruch. Vor allem Bernds Mutter Monika Brauer, die mit ihren beiden Söhnen eine Fensterreinigungsfirma betreibt. Sie hat Dr. Renz mit der Verteidigung ihres Sohnes beauftragt und Matula mit der Ermittlung von entlastenden Beweisen. Wenige Tage vor der Verhandlung wird auf dem gleichen Grundstück eines der dort übernachtenden Punkermädchen ermordet und zwar auf die gleiche Weise wie Elvira.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick