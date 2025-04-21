Ein Fall für Zwei
Folge 9: Schwarze Zahlen
Werner Eschholz gerät in eine schwierige Situation. Seine Frau Vera wird wenige Tage, nachdem er durch ihren Anwalt den Scheidungsantrag bekommen hat, von unbekannten Männern südlicher Herkunft entführt. Die Täter wollen Herrn Eschholz dazu zwingen, Gegenstände - im Wert von 3,2 Mio DM - des Auktionshauses herauszugeben, in dem er als Geschäftsführer arbeitet. Das Pikante an der Situation besteht darin, dass Herr Eschholz Angestellter seiner Frau ist, die das renommierte Geschäft von ihrem Vater geerbt hat und mit ihrem Mann in Gütertrennung lebt. Einerseits käme ihm ihr Verschwinden sicher nicht ungelegen, andererseits gerät er in Verdacht, den Raub selbst eingefädelt zu haben, um sich in der Zeit nach der Scheidung weiter seinen bisherigen Lebensstil leisten zu können. Verbindungen zum Absatz der heißen Ware dürfte er aufgrund seiner Tätigkeit leicht finden. Dr. Renz und Matula geraten in eine sehr zwielichtige Sache hinein.
