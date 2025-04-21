Ein Fall für Zwei
Folge 6: Der Versager
Der lebenslustige Klaus Hassler ist offensichtlich von seinem Bruder Werner erschossen worden. Das jedenfalls legen die Umstände seines gewaltsamen Todes in den Lagerräumen der Sanitärgroßhandlung von Werner Hassler nahe. Da der Verdacht gegen ihn immer massiver wird und sich sein angeblicher Entlastungszeuge - ein Kunde, der 45 Minuten nach Geschäftsschluss bei ihm gewesen sein soll - in Luft aufgelöst zu haben scheint, sucht Hassler die Hilfe von Dr. Renz und Matula. Im Laufe der Ermittlungen von Kommissar Gleinich haben beide einige Probleme, nicht zuletzt dadurch, dass Werners Frau Claudia ihre zunächst entlastende Aussage wieder zurückzieht. Ungewöhnlich an diesem Fall ist unter anderem, dass sich die Wege von Renz und Matula trennen, nachdem letzterer sich in Claudia verliebt.
