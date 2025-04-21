Ein Fall für Zwei
Folge 5: Immer Ärger mit Ado
Der wegen diverser Diebstähle, Einbruch, Scheckbetrug und Heiratsschwindel mehrfach vorbestrafte Ado Tschibula aus Oberschlesien wendet sich in einer etwas komplizierten Angelegenheit an seinen langjährigen Verteidiger Dr. Renz. Obwohl Renz wenig Zeit hat, opfert er Ado einen Abend und lädt ihn sogar zu sich nach Hause ein. Als Student hatte er Ados Mutter - die mit ihrer Familie nach dem Krieg bei seinen Eltern einquartiert war - versprochen, ihn nicht ganz vor die Hunde gehen zu lassen. Offenbar hat Ado wieder eine Straftat vor und will von Renz wissen, welche Strafe schlimmstenfalls auf ihn wartet, wenn dem Bestohlenen überhaupt kein Nachteil dadurch erwächst, im Gegenteil vielleicht sogar ein Vorteil. Da Ados Andeutungen so vage bleiben, dass Renz ihn nur vor der drohenden Sicherungsverwahrung warnen kann, weil eine Straftat immer jemanden schädigt, beauftragt er seinen Freund Matula sich der Sache anzunehmen. Er sollte sich als Ados Kollege bei der Altbausanierungsfirma Kluge in sein Vertrauen einschleichen und als möglicher Komplize empfehlen. Da Renz den Chef dieser Firma vom Golfplatz kennt, lässt sich das Problem schnell lösen, schwerer tut sich Matula damit, den liebenswürdigen Philosophen Ado Tschibula zu "knacken".
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick