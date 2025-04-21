Ein Fall für Zwei
Folge 14: Erben und Sterben - Teil 2
Kurze Zeit nach dem Mord an Otto Keppler, einem schwerreichen Farmer in Brasilien, wird auch dessen in Frankfurt lebender Bruder tot im Keller seines Hauses aufgefunden. Trixie Keppler, die sich mit Matula Zutritt zu dem Haus ihres Vaters verschafft hatte, um nach langem Aufenthalt in Nord- und Südamerika einige persönliche Dinge abholen zu können, wird von der anonym herbeigerufenen Polizei festgenommen und des Mordes an ihrem Vater verdächtigt. Dr. Renz übernimmt ihren Fall, da er kurz zuvor von Trixie in einer weiter zurückliegenden Erbsache angesprochen worden war. Er fühlt sich verantwortlich für den Schutz Trixies vor ihrem zwielichtigen Bruder, dem Rechtsanwalt Dr. Jochen Keppler. Matula dagegen fühlt sich mehr als verantwortlich für Trixie, er hat sich heftig in sie verliebt und verteidigt sie gegen ihren weit gefährlicheren zweiten Bruder Axel. Der hat sich mit skrupellosen Methoden in der Frankfurter Unterwelt zum Eigentümer eines Bar-Imperiums emporgearbeitet und will ihr nun offenbar das per Testament zufallende Erbe des kinderlosen Onkels in Südamerika streitig machen. Nach seinem Bruder Jochen scheint er nun auch Trixie töten lassen zu wollen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick