Ein Fall für Zwei
Folge 10: Schleuderkurs
Zwei Tage vor seinem Prozess schreibt Willi Niemann einen Abschiedsbrief, reißt das Bettlaken in Streifen und erhängt sich in der Zelle des Untersuchungsgefängnisses. Obwohl er wie durch ein Wunder von den Aufsehern in dem nächtlich abgedunkelten Raum entdeckt und gerettet werden kann, wirkt die Tat wie ein Eingeständnis seiner Mitschuld an dem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft, bei dem es auch zu einem Mordversuch kam. Für Dr. Franck ist die Aufgabe vor Gericht dadurch jedoch wesentlich erschwert worden. Vor allem, als er dem Verhalten von Elke Niemann, der Frau des Angeklagten, entnehmen muss, dass sie ihm als Anwalt wesentliche Hintergründe des Falles verschweigt. Die Niemanns arbeiten beide für die in einem parkähnlichen Anwesen lebende Familie Dornhagen, die seit Generationen sehr vermögende Leute sind. Frau Niemann macht sich besonders verdächtig, als sie Dr. Franck das Mandat entziehen will und trotz ihres schmalen Geldbeutels innerhalb kurzer Zeit 15.000 Mark auftreibt, um Dr. Franck möglichst schnell loszuwerden. Matula heftet sich an die Fersen von Frau Niemann. Erst während des Prozesses kann er die ganze Wahrheit herausfinden.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick