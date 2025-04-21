Ein Fall für Zwei
Folge 12: Eiskalt
Ein junger Mann beschattet Kaufhausdetektiv Thomas Kleber. Dabei wird er Zeuge, wie Kleber eine junge Frau wegen Diebstahls abführt und im Teppichlager sexuell missbraucht. Später fotografiert er, wie Kleber mit einem Mann auf offener Straße in Streit gerät. Noch am selben Abend wird Kleber in der Nähe des Kaufhauses durch einen Schuss getötet. Der junge Mann ist wieder auf den Fersen von Kleber gewesen. Er wird von einem Passanten neben dem stark blutenden Opfer gesehen. Eine blitzschnelle Fahndung führt zur Ergreifung von Michael Hude. Aufgrund der Zeugenaussage des Passanten und der zum Projektil passenden Patronenhülse in seiner Tasche wird Michael festgenommen. Als seine Mutter, Angelika Hude, angeblich nicht zu ihm ins Untersuchungsgefängnis vorgelassen wird, wendet sie sich an Dr. Franck. Franck stellt schnell fest, dass Michael selbst nicht mit seiner Mutter reden will und die Tat bereits gestanden hat. Dr. Franck erkennt rasch, dass da etwas nicht stimmt. Zusammen mit Josef Matula versucht er, die Wahrheit herauszufinden.
